Kommunen har jodtablettar i beredskap

Samnanger kommune opplyser om at dei følgjer nøye med på det som skjer i Ukraina. Leiinga i kommunen har jamnleg møte både med statsforvaltaren og interne møte i kommunen si kriseleiing. På desse møta er mellom anna beredskap knytt til situasjonen i Ukraina tema.

Det er imidlertid slik at Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) seier at det er lite sannsynleg at det blir nødvendig å ta jodtablettar i Noreg som følgje av situasjonen i Ukraina. Direktoratet sitt generelle råd (uavhengig av krigen i Ukraina) er likevel at alle under førti år bør ha jodtablettar lagra heime. Tablettar kan kjøpast reseptfritt på apotek, og sjølv om apoteka no kan vere utseld for jodtablettar, melder sentrale myndigheiter at det er store mengder på veg ut til grossistar og apotek.

Jodtablettar skal berre takast etter råd gitt frå styresmaktene.

Dersom styresmaktene kjem med råd om å ta jodtablettar, vil tablettar til ungdom under 18 år som ikkje er skuleelevar i kommunen og som ikkje får utlevert tablettar på vidaregåande skule, kunne hentast ved Samnanger helsetun. Det same vil gjelda for gravide og ammande.