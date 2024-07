To til sjukehus etter ulukke på Fv 49

Politiet fekk melding om ulukka kl. 15.35.

Ei kvinne som sat på motorsykkelen saman med ein mann, vart henta av luftambulansen. Mannen vart frakta til sjukehus i vanleg ambulanse, opplyser operasjonsleiar Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til BT.

Både mannen og kvinna fekk helsehjelp på staden før dei vart henta, og skal ha vore vakne. Også førar og passasjer i personbilen skal ha vore bevisste.

– Det var ei alvorleg front mot front-ulukke mellom MC og bil, fortalde Knappen etter ulukka. Men politiet opplyste seinare at spor på staden tyda på at begge køyretøya hadde køyrt i same retning, og at motorsykkelen vart påkøyrd bakfrå. Politiet har difor beslaglagt førarkortet til bilføraren.

Dei to personane på motorsykkelen skal ha lege i vegbana etter ulukka.

Store mannskapsstyrkar rykte ut etter hendinga, og det var trafikale utfordringar på staden. Vegen var stengt i ein periode, men vart opna att rundt kl. 16.30.