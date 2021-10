No stengjer tunellane på E16 om natta – sender trafikken gjennom Samnanger

– Me skal leggja sprøytebetong på eksisterande overflate, og sikra fjellet med boltar. Dette er ein del av det jamlege sikringsarbeidet me gjer for å vareta trafikktryggleiken i tunnelane, seier byggeleiar Åge Johan Fanebust i Statens vegvesen.

Difor må tunnelane stengjast

Alt arbeid vil føregå mellom klokka 21.00 og 06.00 frå måndag kveld til fredag morgon, og det startar allereie denne veka. Tidspunkta er valde sidan trafikken er minst på natta.

Prosjektet vil likevel få konsekvensar for trafikantane, sidan tunnelane må stengjast medan jobben pågår.

Dette skuldast at sprøytebetongen treng tid for å herda og tørka, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

– Me beklagar ulempa det vil gje for bilistane at tunnelane vert heilt stengde medan arbeidet pågår, men då er det viktig å understreka at me gjer denne jobben nettopp for dei; for at trafikktryggleiken skal kunna varetakast også i framtida. Me tek trafikktryggleiken på største alvor, understrekar Fanebust.

Det vert trafikkdirigering fleire stader: Ved Hisdalstunnelen og Raunekleivtunnelen i Samnanger og i Tokagjelet i Kvam herad. Det er viktig å merka seg at høgdeavgrensinga i tunnelane her er 4,25 meter.

– Dette gjer me spesielt med tanke på tungtrafikken som vert dirigert gjennom dette området, legg Fanebust til.

Når skal jobben gjerast?

Arbeidet i tunnelane vert fordelt slik:

Veke 42: Tunnelane frå og med Trengereid til og med Vaksdal. Det vil seia Trengereid-, Stavenes-, Langhelle-, Kjenes-, Boga- og Jamnatunnelen.

Veke 43: Arbeid i Trollkone-, Hyving-, Nakkagil- og Holemarktunnelen. I denne veka kan personbilar køyra over Hamlagrø om natta.

Veke 44: Hernes- og Væletunnelen samstundes, og på slutten av veka Knoltatunnelen.

Utrykkingskøyretøy kan passera etter avtale med stadsansvarleg.

Planlegg reisa di

Statens vegvesen oppmodar alle om å sjekka 175.no før ein skal ut reisa.

Her finn ein til ei kvar tid oppdatert informasjon om situasjonen på alle norske vegar, slik at trafikantane mellom anna kan planleggja omkøyring når det er naudsynt.