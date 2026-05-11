Tapte 4-2 mot Baune 3

Torjus Frøland (nr. 7) var livleg i andre omgang og scora Samnanger sitt første mål.
Torjus Frøland (nr. 7) var livleg i andre omgang og scora Samnanger sitt første mål. FOTO: Martin MyrvoldBilde 1 av 40

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