Heftig debatt om kva ordføraren har lov til

Med 15 mot 6 røyster kravde kommunestyret onsdag ettermiddag å få behandla Lerøy Sjøtroll si utviding på Sagen. Men ordføraren nekta å setja saka på saklista.

– Ordføraren har ingen rett til å setja seg over kommunelova. Dette har aldri skjedd før i Samnanger, sa ein svært opprørt Knut Harald Frøland (BL).

Steile frontar

Fleire av dei ni representantane som hadde bede om ekstramøtet gjekk på talarstolen og argumenterte for kommunestyret sin demokratiske rett til å få behandla ei politisk sak som dei på førehand hadde bede om å få på dagsorden.

Men ordførar Karl Kollbotn (FrP) meinte det var hans rett å setja opp saklista, og han hadde valt å føra saka opp til orientering, ikkje til politisk behandling. Han viste også til at han kunne nekta å ta inn ei sak på dagsordenen som det kom forslag om i møtet.

– Eg er klar over at det er steile frontar her. Men det er ingen som bestrir at det er gjort eit lovleg vedtak i formannskapet. Skal dette overprøvast, må det sendast krav om lovlegkontroll. Eg endrar ikkje standpunkt. Denne saka skal ikkje på sakskartet, fastslo han.

– Pinleg for Samnanger

Han møtte massiv motstand.

– Eg har vore i kontakt med både Statsforvaltaren og KS. Saka er klinkande klar: Ordførar har ikkje lov til å gjera det han gjer, repliserte Knut Harald Frøland og heldt fram:

– Her ser det ut til å vera eksepsjonelt viktig å køyra ein så dårleg demokratisk prosess som mogeleg. Dette blir meir og meir pinleg for Samnanger kommune.

Treng tillit

Øyvind Strømmen (MDG) viste til kva lovverket seier om både kommunestyret og ordføraren sine rettar, men nådde ikkje fram.

– Dette vert det lovlegkontroll av, fastslo han.

Partikollega Camilla Stavnes Hisdal peika på alt det som skjer rundt om i verda for tida:

– Me er nøydde til å huska kva me er og kven me er til for – og at dette handlar om demokratiet vårt. Me har eit kjempeviktig ansvar for å behalda tilliten i samfunnet, og det er me i ferd med å øydeleggja no, understreka ho.

– Ei skam

Også Torbjørn Storås (Ap) var rysta:

– Det som føregår her, og korleis me behandlar innbyggjarane, er ei skam for Samnanger. Eg er sjokkert over at det er slik me skal løysa ei vanskeleg sak i kommunestyret, sa han.

Etter at 15 representantar hadde kravd å få Lerøy-saka til behandling, avslutta ordføraren møtet.