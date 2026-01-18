Plass til fleire i kinomørket

2025 var eit svingande år for Bygdekinoen i Samnanger. Om ikkje interessa tek seg opp, kan tilbodet forsvinna på sikt.

– Talet på besøkjande har variert. Nokre framsyningar har hatt svært god oppslutning, medan ein del har hatt få publikummarar, fortel kulturkonsulent Daniel Borge Kristensen.

Det har stort sett kome folk på barnefilmane, men få på dei andre. Seks kveldar har det enda med tom sal på den siste visninga, som er berekna på ungdom og vaksne.

Krevjande å nå dei unge

– Me ser at det har mykje å seia kva film som har vore vist. Til dømes kom det 45 personar på «Hvis ingen går i fella», men berre tre på «Hopper» som blei vist gongen før.

I følgje kinomaskinistane er ikkje dette unikt for Samnanger.

– Det er ganske likt dei fleste andre plassane Bygdekinoen har visningar. Dei trur det skuldast ein kombinasjon av filmane og at folk har fått nye vanar med å strøyma. Det er spesielt ungdom som er vanskeleg å nå ut til, opplyser Borge Kristensen.

Prøver eitt år til

Kommunen har no kome fram til at dei vil prøva med bygdekinovisningar eitt år til og sjå korleis det går.

– Viss me seier opp avtalen, kan det bli vanskeleg å få tilbodet tilbake. Me synest jo at det er fint å kunna ha dette som ein del av kulturtilboda til innbyggjarane i Samnanger, så lenge det er ei viss interesse for det, kommenterer Daniel Borge Kristensen.

Lys i tunellen?

I fjor haust melde NRK om kinokrise. Over heile landet hadde kinoane slite med reduserte besøkstal etter pandemien, spesielt blant unge. Men ved årsskiftet kunne ein ana ei endring, og 2025 blei faktisk eit godt kinoår til slutt, med nærmare 8,4 millionar selde billettar. Det er ein auke på 200.000 frå 2024, opplyser NRK på nettsidene sine.