Ungdomsprisen til Emil og Lars Frøland

Det er mange ivrige og positive barn og ungdomar som driver idrett i Samnanger. På Frøland finner me mange aktive, og tre av dei var blant dei seks kandidatane som var nominerte til ungdomsprisen.

Styret i idrettslaget landa på at årets pris går til Emil og Lars Frøland.

Ungdomsprisen blir utdelt årleg av idrettslaget til ein ungdom mellom 12 og 21 år som har vist aktiv innsats, gode resultat og vore eit positivt og godt forbilde for andre. Positivitet og støtte til andre ungdomar blir vektlagt mykje.

Prisen vart utdelt i pausen i ein fotballkamp, og dei andre ungdommane i Hagabotnane syntest det var veldig kjekt at Emil og Lars fekk prisen. Det var også veldig kjekt for meg å sjå støtta og gleda frå dei andre då eg stod framfor heile gjengen under utdelinga. Eg håper at denne prisen er med og inspirerer andre ungdomar til vidare innsats i idrettslaget. Premiane var sjokolade, diplom og 5000 kroner på konto til begge to.

Emil Frøland er 15 år og har vore aktiv i fotball, alpint og friidrett og har deltatt i blant anna langrenn og turn også tidlegare. Han har vore sentral på fleire fotballag i Samnanger og vore kaptein. Han har også hospitert hos Åsane. No spelar han òg med seniorlaget.

I fleire år har Emil vore aktiv i alpinmiljøet med mange gode resultat. Også i friidrett har han vore med og deltatt med mange gode løp. I fjor vart han nummer tre i klassen sin i Stoltzekleiven Opp. Dette gjorde han til tredje beste løpar frå Samnanger med den knallsterke tida 11,13. Allsidigheit har han vist ved å vera med i andre idrettar også.

Emil er svært positiv og engasjert. Med sitt gode smittande humør og omsorg for andre er han eit godt forbilde og veldig godt likt av dei andre ungdomane. Trenarar som har hatt han, har mange lovord å koma med.

Lars Frøland er 13 år og aktiv i alpint, fotball og friidrett. Han har tidlegare også deltatt i blant anna langrenn og turn.

Både i 2023 og 2024 vart han samnangermeister i alpint i. I tillegg er han kretsmeister i både storslalåm og slalåm i klassen sin, pluss at han fekk 10.plass i sin klasse i slalåm i Hemsedal Winter Games som er å rekna som uoffisielt NM i alpint for ungdomar.

Lars er midtbanemotor på fotballaget sitt og bidrar godt her. I friidrett har han vore aktiv på terrengløp og SM i friidrett, og han sprang heile 10-kilometerløypa i Samnangerløpet i fjor. Han har sterk pers på 12,31 på 3000 meter. I tillegg har han deltatt fire gonger på Stoltzekleiven Opp allereie.

Også han har vist stor allsidigheit ved å vera med i andre idrettar også. Lars er veldig godt likt av sine jamaldrande med sin stille, men gode måte å vera mot andre.

På vegner av idrettslaget gratulerer eg både Emil og Lars med prisen og ønsker dei lykke til vidare. Samtidig er det å håpa at denne prisen kan vera med å bidra til at ungdommar blir inspirerte til vidare innsats for å skape eit godt miljø. Me vil at alle ungdomar skal finna glede i idrettsmiljøet og å finna det kjekt å trena for vidare utvikling for seg sjølv og andre.