Travel tidsoptimist med fersk bok

Ho har brukt heile det vaksne livet sitt på å reisa land og strand rundt for å formidla «den glade bodskapen». No har det kome ut biografi om evangelist og mangeårig leiar av Barnekoret i Samnanger, Marit Helen Andresen Røen.

– Éi side er ikkje nok, du skulle skrive ei bok du, Marit.

Det var dagleg leiar i Indremisjonssamskipnaden (IMS), Marit Helen Hårklau Ådnanes, som kom med denne kommentaren under eit intervju i fjor sommar. Då var det femti år sidan

namnesøster Marit A. Røen kom til Vestlandet og begynte å jobba for IMS, og det skulle markerast med eit oppslag i bladet deira, «Venen».

– Eg kunne ikkje tenkja meg å skriva ei bok om meg sjølv. Ikkje har eg ro i kroppen til å sitja stille og gjera det heller, konstaterer Marit.

Kjekk arbeidsprosess

Men bok blei det, nærmare to hundre sider, skriven av ei tredje Marit, nærmare bestemt Marit Vedeld Lindekleiv, og gjeven ut på Evangelisten forlag. Framsideillustrasjonen på «Ei fargerik perle i farta» er det Lars Rudebjer, far til Marit A. Røen sin svigerson, som har laga. Boka er rikt illustrert med bilete, både frå private hendingar og frå eit langt arbeidsliv.

Samarbeidet med forfattaren har vore kjekt, synest Marit. Sist veke var ho hos forlaget på Sotra for å henta dei nytrykte bøkene. Ho blei både glad og litt overraska då ho såg det ferdige resultatet. Det som ho i utgangspunktet hadde trudd skulle bli eit hefte, låg der no som tjukke, fargerike og fine bøker med stive permar.

– Då eg stod der, tenkte eg at kanskje var det verd det. For det har også vore tøft å bli så fokusert på. Ei heil bok om meg! Er det nokon som giddar å lesa det, har eg tenkt. Og eg har jo også kjent litt på jantelova.

Det såraste

Det er litt tilfeldig kva historier som har kome med i boka, opplyser hovudpersonen.

Så fortel ho ei som ikkje har fått plass: om ein flytur frå Lakselv til Kirkenes, der ho var den einaste passasjeren om bord.

– Eg skulle rekka eit arrangement i Vestre Jakobselv. Det var skikkeleg uvêr, og flyet måtte landa i Lakselv i staden for Kirkenes. Etter kvart opplyste mannskapet om at dei ville fly til Kirkenes likevel, og at dei som våga kunne få vera med. Berre eg tok sjansen. Eg bad til Gud om at det skulle gå bra og at eg måtte nå fram i tide. Og det gjekk fint.

Boka gjev fleire glimt frå ein kvardag som travel evangelist og mamma.

– Ein plass finn me denne kommentaren frå dottera di, Linn Borgny: «Som dotter hadde eg ønska at mammo kunne vera heima når ho var heima. At ho ikkje alltid skulle frelsa nokon då òg». Kva tenkjer du om det?

– Eg ville jo at det skulle vera med, for det er viktig for meg at det som står i boka er sant, men dette er det såraste. Eg har jobba mykje opp igjennom, og har kanskje ikkje klart å la vera å ta med meg ting heim. Noko kontortid har eg ikkje hatt, så eg har også tatt alt førebuingsarbeidet heimanfrå.

Hard på gassen

Fleire av historiene som kan få lesaren til å trekkja på smilebandet, har med fart å gjera. Då Marit var innom Samningen med boka eit par dagar før intervjuet, sa ho dette:

– Visste du at eg har vore i fengsel? Nei? Eg trudde at alle visste det, men så viser det seg at det gjer nesten ingen eg kjenner. Då eg fortalte det til ein nær kollega, no over tretti år seinare, greidde ho ikkje å slutta å le. Ho lo til og med då me møttest neste dag.

Hendinga som blir formidla i boka er slik: På veg til leirkveld i Herøysund bedehus, ein kveld i 1989, har ei nyforlova Marit det travelt. Veldig travelt. Då politiet vinkar henne inn, viser det seg at ho har køyrt i 106 km/t i sekstisona. Ho mistar lappen på staden – og får skyss av politiet til bedehuset der ho leier arrangementet som om ingen ting har skjedd.

– Eg får leggja til at eg trudde at eg var i 80-sona, kommenterer ho i dag.

Råkøyringa resulterte i bot og fjorten dagar i fengsel.

Skreiv takkekort i fengsel

– Kva fór gjennom hovudet ditt då du skjønte at du måtte sona? Syntest du det var flaut, eller tenkte du at dette hadde du verkeleg ikkje tid til?

– Litt begge delar, trur eg. Flaut var det i alle fall. Eg var jo eit dårleg førebilete og det gjekk litt innpå meg. Men eg må gløyma det no, eg har gjort opp med både Gud og menneske.

Marit fortel at då tida kom for å reisa til fengselet i Sandefjord, hadde ho nettopp vore på sjukehus og operert stemmebanda. Så ho drog direkte frå Haukeland til Sandefjord – og ho hadde inga stemme. Litt uheldig for ein evangelist som no fekk sjansen til å snakka om Jesus også innanfor murane.

– Men eg hadde ei tavle eg skreiv på, smiler ho.

Elles gjekk dei to vekene med til å skriva takkekort etter giftarmålet med Knut Inge, og til å sy små hjarteputer som ho seinare delte ut til alle som ville ha.

Full fres før fødsel

Historia om mjølketennene i pastasausen er også beskrivande for tempoet og impulsiviteten til Marit. Eller den dagen sonen Benjamin skulle koma til verda, og mora berre måtte få klippa håret og handla litt først, sjølv om veane var i full gang. Det gjekk bra, og guten slapp å bli fødd hos frisøren eller i matvarebutikken.

– Eg er nok tidsoptimist. Eg trur eg har tid til alt.

Barnekoret, som Marit var leiar for i over tretti år fram til ho gav seg i fjor, har naturleg nok også fått sin plass i boka, både i tekst og ei rekkje bilete. For å få godkjenning til å trykka bileta, har Marit teke kontakt med alle borna som er med på dei.

– Det var litt av ein jobb, og eg heldt på å gje opp. Men det var jo så koseleg å snakka med dei som eg kontakta på telefon. Fleire sa at tida i barnekoret var den beste i livet deira, og det var jo veldig kjekt å høyra. Så akkurat dette arbeidet var noko av det positive med boka.

Å vera eller ikkje vera pensjonist

I dag fyller Marit sytti år. Dagen blir feira på IMS sin leirplass på Brandøy, der ho mellom anna skal delta i misjonsløp og signera bøker.

– Då eg deltok på dette løpet i fjor, tok eg såpass hardt i at det førte til indre blødningar i ei relativt nyoperert hofte. Eg skal ta det meir med ro denne gongen, forsikrar ho.

Tidlegare denne veka var det boklansering hos bokhandelen SunnBok på Stord.

– Dei skal også få noko av inntektene frå boksalet. Ein del vil òg gå til leirarbeidet på Brandøy.

– Kva no? Kva skal du driva med i åra som kjem?

– Eg er pensjonist på papiret, eigentleg. Men tek framleis på meg ein del oppdrag og reiser litt rundt. Elles har Barnekoret femtiårsjubileum neste år, og eg kan godt stå i bresjen for ei markering av det.

Boka «Ei fargerik perle i farta» er å få kjøpt i kyrkja på Haga og på Best-stasjonen på Bjørkheim. Det vil også vera signering og sal i samband med trimmen Sterk og stødig i biblioteket neste veke.

– Ein kan òg koma på døra heime hos meg å kjøpa ho, opplyser Marit.