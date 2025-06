Tek opp kampen mot uønskte planteartar

Det var først Thomas Hellevang (Uavh.) som tok opp den forhatte urteplanta i formannskapet 5. juni.

– Eg er ikkje nokon Blomster-Finn, men eg har sett at det er mykje parkslirekne fleire stader på Haga. Og dette er ein styggedom.

Han lurte på om kommunen har sett i verk tiltak mot problemet.

Krevjande å få bukt med

Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Veronika Skiftesvik Natås, svara:

– Me har for tida ikkje nokon måte å handtera desse uønskte plantane på. Viss me skal grava dei vekk, så er det ein veldig omfattande prosess. Dei har vanvitige røter og eit system som er nesten umogleg å få has på. Og alt av massar må handterast som spesialavfall. Gravemaskiner, lastebilar og alt av utstyr som er brukt til å handtera massane, må desinfiserast og reingjerast på spesielt vis for at det ikkje skal spreia seg. Så det er ein krevjande vekst.

– Fylkeskommunen har lov til å bruka gift, medan me ikkje kan gjera det. Så for tida er det ganske utfordrande for teknisk drift å handtera denne arten. Kva me skal bruka energi og ressursar på, vert jo ein prioriteringsdebatt som politikarane må ta.

Problematiske plantar

Parkslirekne tilhøyrer slireknefamilien, der også hybridslirekne og kjempeslirekne er liknande artar. Desse er på framandlista i Noreg og er blant dei verste invaderande artane i verda. Urte-

plantane stammar frå Aust-Asia. Dei vart innførte til Noreg som prydplantar på midten av 1800-talet, men har mange stader kome ut av kontroll med stor spreiing.

Til førre kommunestyremøte sendte Øyvind Strømmen (MDG) inn ein interpellasjon om bekjemping av plantane. Han framhevar at artane vert rekna å ha stor negativ økologisk effekt, kan etablera seg i mange naturtypar og at dei også kan ta over område der det finst truga og sårbare heimlege artar, for så å fortrenga desse.

Arten er også eit stort problem for hageeigarar.

Vil gjera meir

Strømmen spør i interpellasjonen om ordføraren vil ta initiativ til eit eige planverk mot parkslirekne og dei to nærståande artane. Han peikar på at mange kommunar har slike planverk for nedkjemping av arten. MDG ber også rådmannen koma tilbake med ei sak om bekjemping av parkslirekne, hybridslirekne og kjempeslirekne.

Partiet vil gje teknisk eining unntak frå reglane om bruk av plantevernmiddel, for å få bukt med dei uglesette urteplantane. Mekanisk bekjemping er nemleg ikkje nok åleine, og er i seg sjølv både krevjande og dyrt, framhevar Strømmen. Tilrådd metode er nedkapping i kombinasjon med bruk av plantevernmiddel.