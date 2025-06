Regnbogeflagget i skulen – samlande eller splittande?

Etter mange år, både i undervisning og administrasjon i den offentlege skulen, vert det av og til vanskeleg å ikkje engasjera seg, sjølv om ein har vorte pensjonist. I Samningen 5. juni 2025, kan ein lesa om mangfaldsveka i skulane i Samnanger. Dei to tidlegare kollegaane og gode vener, skriv der på vegne av sektor oppvekst i Samnanger.

For meg er det viktig at det eg skriv her ikkje vert ein del av debatten for eller mot pride. Det som er viktig for meg er korleis skulen balanserer omsynet til mangfald, likeverd og inkludering med prinsippet om politisk og ideologisk nøytralitet, og faren for ekskludering og polarisering av elevgrupper og foreldregrupper. Kva signaliserer eigentleg regnbogeflagget når det vert heist i flaggstonga på skulen?

Først er det nyttig med ei avklaring på kva regnbogeflagget er. Når eg søker på nettet om kva som er forskjellen på regnbogeflagget og prideflagget, får eg dette svaret:

«Regnbueflagget og prideflagget er det samme. Begge er et symbol for LHBT-bevegelsen (LGBTQ+) og brukes i pride-parader og arrangementer for å feire mangfold og inkludering.» (Kjelde; AI-oversikt Google).

Eg søker fleire kjelder for å finna formålet med pride? Store Norske Leksikon skriv:

«Formålet med pride er å synleggjere det store mangfaldet innan seksualitet, kjønn og kjærleik. Det viktigaste symbolet for pride er regnbogeflagget.»

Sjølv om sektor for oppvekst i Samnanger ikkje nemner pride, er det umogeleg å ikkje kopla regnbogeflagget med pride. Regnbogeflagget og prideflagget er det same!

Kven står bak pride og pridemarkeringane lurer eg på vidare? Store Norske Leksikon skriv:

«Foreininga FRI og andre delar av den organiserte homobevegelsen var opprinneleg den viktigaste drivkrafta bak organisering av pride-markeringar. Framleis i dag er det mykje samarbeid mellom lokale skeive organisasjonar og eigne pride-foreningar, men i takt med at stadig fleire pride-markeringar finn stad, er det ikkje nødvendigvis alltid ein lokal skeiv organisasjon som står bak. Sidan pride-markeringar har vorte vanlegare, og ein større andel av storsamfunnet sluttar opp om feiringa, er det imidlertid ikkje like lett å identifisere kva slags krefter som står bak utviklinga. Sidan pride i større grad òg har vorte ein stad der næringslivet kan tene pengar, er det ikkje alltid like lett å sjå den politiske koblinga.»

Er det verkeleg slik at sektor for oppvekst i Samnanger vel å flagga på barne- og ungdomsskulen vår med eit flagg det er vanskeleg å identifisera kven som står bak?

Her er det altså rom for å legga ulike meiningar i kva pride står for, og kven som eigentleg står bak pride. Det kan for eksempel vera mange som støttar homofile sine rettar, men ikkje er klare over at det same regnbogeflagget også femnar om BDSM (bondage, dominance, sadism og masochism). Kva som ligg i LGBTQIA+ er det truleg enno færre som veit. Dette gjer meg uroleg for om sektor for oppvekst i Samnanger har vurdert godt nok kva dei signaliserer ved å heisa regnbogeflagget på barne- og ungdomsskulen.

Ein kan ikkje heisa regnbogeflagget, men berre velja ut noko av det flagget står for. Det vert som om nokon heiser det norske flagget, men vil at det berre skal gjelda for delar av landet.

Kva er skulen si oppgåve?

Det er ikkje noko av det sektor for oppvekst i Samnanger skriv i artikkelen som gjer det nødvendig å heisa regnbogeflagget på skulane. Det som blir vist til i deira artikkel er skulane forplikta til å gjera uansett, utan å nytta regnbogeflagget. Det vert såleis eit dårleg signal skulane sender ut dersom dei signaliserer at dei ikkje klarer å formidla verdiane skulen er tufta på, og utføra mandatet skulane har fått, utan å måtta flagga med regnbogeflagget som ber så mykje kontrovers med seg. Dette vert for meg heilt unødvendig, og meir splittande enn samlande.

Det er også verd å nemna at LK20, overordna del, mellom anna presiserer dette om skulen si oppgåve: «Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet», og ein annan stad: «Den (overordnet del) skal også ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og skole.» Då vert det underleg at skulane vel å gjera det på ein måte som for mange vert opplevd å ikkje samla og inkludera, men heller splitta og ekskludera. Dette på ein dag som nettopp skal feira likeverd, inkludering og fellesskap.

Dette veit eg fordi eg har møtt føresette i fleire kommunar, der føresette har halde borna sine heime frå skulen, med stor uro har sendt borna på skulen, eller der borna sjølve ikkje har ønska å gå på skulen desse dagane regnbogeflagget vert heist. Felles har vore at dei opplever å utgjera ei ny gruppe som ikkje vert inkludert og teken på alvor, men heller vert ekskludert og ikkje høyrt.

Elles er skulane underlagt prinsippet om politisk og ideologisk nøytralitet. Det betyr at skulen skal behandla alle elevar med respekt, uansett kva politisk eller ideologisk overtyding dei har. Skulen skal vera inkluderande, slik at alle elevane kjenner seg trygge og respekterte. Skulen skal ha nulltoleranse for diskriminering og trakassering, og skal syta for eit trygt og godt skulemiljø for alle.

Gjennom alle desse oppgåvene har skulen i tillegg ei svært viktig oppgåve som vert kalla handlingsplikta eller aktivitetsplikta. Dette finn ein i opplæringslova §12.4 (§§12.2-4). Dette er kort fortalt at dersom ein elev/føresett melder frå om at eleven ikkje har eit trygt og godt skulemiljø, for eksempel kjenner seg krenka, diskriminert eller trakassert, skal skulen snarast undersøka saka og retta opp situasjonen med eigna tiltak. Her kan altså skulen enda opp med å måtta setja inn tiltak mot si eiga feiring. Regnbogedagane og feiring av pride er frivillig å ta del i. Det er ikkje skulen.

Så gode tilsette i sektor for oppvekst i Samnanger, gjer det de kan for å vera samlande for alle elevane i skulen.

