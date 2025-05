Håpar å starta arbeidet i Hagabakkane før sommaren

På kommunestyremøtet tysdag orienterte kommunalsjef for samfunns- utvikling, Veronika Skiftesvik Natås, om status for utbetring av vegen i nedste del av Hagabakkane.

– Konkurransen er lyst ut og fristen er sett til 9. mai. Det er gjennomført møte med alle grunneigarane langs vegen. Førre fredag var det synfaring i området med eventuelle tilbydarar. Me ventar å vera i gang med arbeidet der før sommaren, viss det ikkje skjer noko uføresett som me ikkje har kontroll på.

Jobbar med hall

I samband med at kommunestyret i fjor vedtok å byggja ein idrettshall i Hagabotnane, løyvde dei 10 millionar kroner til å oppgradera denne vegstrekninga. Det er sett av 25 millionar til hall.

– Me hadde dialog med idrettslaget seinast i går. Dei er i gang med å få sendt søknader til diverse eksterne aktørar. Kommunen hjelper dei så langt me kan, og så får me sjå om me får til noko anna enn ein enkel sportshall. Dei har gjort eit veldig godt arbeid. Utgangspunkt for søk-

nadane er bra, utdjupa kommunalsjefen for samfunnsutvikling.

Bygdavegen neste?

Kommunen har som kjent inngått avtale om å selja Erikajorda til Gjerde Eigedom. Selskapet har planar om å byggja bustader på tomta. For at det skal kunna skje, må nedre del av Bygda-

vegen utbetrast.

– Me har prioritert å koma i gang med Hagabakkane før Bygdavegen, men der har me også nesten ferdig konkurransegrunnlaget. Det vil bli lyst ut ganske snart, opplyste kommunalsjef Veronika Skiftesvik Natås på kommunestyremøtet.