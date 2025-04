– Når me står saman, er me sterkare!

– Det kjekkaste med jobben er å vera til hjelp og støtte for arbeidstakarar over heile landet, både i kvardagen og når noko buttar i mot, seier Hege Skulstad Espe. Møt den engasjerte 55-åringen i Storhaugen som for tida er valt inn i leiinga i Fellesforbundet.

Hege er fødd og oppvaksen i Bergen og har Skulstad-namnet sitt frå Søre Skulstad (Krånæ).

Som ungdom var ho veldig usikker på kva ho skulle velja som yrke. Etter gymnaset reiste ho eitt år som au-pair til Tyskland, og planen var vidare å utdanna seg som noko innan reiseliv.

Men dette vart det aldri noko av. Etter å ha arbeidd litt på skulen på Trengereid, flytta ho som 21-åring til Samnanger, gifta seg og fekk to born. Ho var tilsett på Safa frå 1991 – 2000, og vart gjennom jobben sin der engasjert i fagforeningsarbeid.

Seinare arbeidde ho hjå Janus på Espeland og tok fagbrev innan fargerifaget.

Fulltidsarbeid

I 2004 flytta Hege med dei to jentene sine til Sandnes der ho arbeidde hjå tekstilverksemda SandnesGarn. I 2007 fekk ho tilbod om betre betalt arbeid hjå verksemda Spencon som produserer betongelement.

– Eg gjekk frå eit arbeid der eg hadde fagbrev og mykje kompetanse, til eit arbeid som eg ikkje hadde noko som helst kjennskap til, men fekk likevel mykje betre betalt.

På Spencon fekk Hege for alvor nytt engasjement i fagforeningsarbeidet. Som tillitsvald frå 2011 vart ho frikjøpt i avdelinga og kunne driva med dette arbeidet på fulltid.

På landsmøtet i Fellesforbundet 2015 vart den då engasjerte 45-åringen valt som ein av fem forbundssekretærar, og ho har sidan hatt dette som sin arbeidsplass. Vervet er for fire år om gongen og kontorplassen er i Oslo.

– Eg er svært opptatt av å gje støtte til Norsk Folkehjelp; no opplever dei veldig vanskelege tider på grunn av president Trump sitt vedtak om å trekkja USA ut av internasjonalt hjelpearbeid.

Attende til Samnanger

Då den eldste dottera busette seg i Samnanger og fekk born, var det naturleg at Hege lengta heimatt for å vera meir saman med familien og ikkje minst barneborna. Så i 2019 selde ho bustaden sin i Sandnes, og kjøpte seg leilegheit i Storhaugen, og ho har sidan vore vekependlar mellom Oslo og Samnanger.

– Eg prioriterer familien min særs høgt, så difor er det viktig for meg å bu her, seier ho.

Som forbundssekretær i Fellesforbundet har Hege ansvar for ei rekkje fagfelt. Ho nemner mellom anna ungdomsarbeid, likestilling/likeverd (herunder Pride), forsvarspolitikk, i tillegg til fire tariffområde: Bygningsindustri, glasarbeid, varig tilrettelagt arbeid og arbeidsinkluderande verksemder.

– Eg er også leiar for Varslingsutvalet i Fellesforbundet. Dette inneber at me engasjerer oss i saker der tilsette, medlemmer og/eller tillitsvalde i forbundet opplever brot på etiske retningsliner.

Hege nemner også at ho sidan 2022, som første kvinne, har vore leiar for revisjonskomiteen til den globale bygningsføderasjonen

Nasjonalt og internasjonalt engasjement

– Eg reiser mykje i denne jobben. Eit røft anslag tilseier at eg gjennomsnittleg har cirka 120 reisedøgn pr år i tillegg til dagane på hybelen i Oslo. For det meste reiser eg rundt i heile Noreg for å vitja bedrifter, tilsette og tillitsvalde. Då har eg samtalar både med bedriftseigarar og tillitsvalde i tillegg til at eg held foredrag/innleiing på medlemsmøte og kurs.

Mange bedrifter i Noreg har ikkje tariffavtalar, og det er viktig å få på plass, meiner Hege. Statistikk viser dessutan at verksemder som har tariffavtalar med sine tilsette, gjer det betre enn dei som ikkje har det, påpeikar ho.

Hege reiser òg utanlands. I februar hadde ho mellom anna ansvar for ein delegasjon med tillitsvalde frå Fellesforbundet som reiste til Sør-Afrika.

– Det er ikkje alle som er så heldige som oss i Noreg. Her er det allment akseptert at me kan vera fagorganiserte, og det er for det meste eit godt samarbeid med arbeidsgjevarane. I Sør-Afrika er det for eksempel vanskeleg å engasjera seg i slikt arbeid. Tilsette som vert medlemmer i fagforeningar, kan risikera å mista arbeidet sitt, bustaden sin, og i verste fall verta utsette for vald. Det finst eksempel på at folk er myrda fordi dei var fagorganiserte.

– Eg har elles reist og delteke på møte og ativitetar rundt om både i Europa og andre verdsdelar.

Norsk folkehjelp

Vervet som Hege har innber også eit utstrekt samarbeid med Norsk Folkehjelp, som er fagrørsla sin humanitære solidaritetsorganisasjon, og i Fellesforbundet sitt internasjonale engasjement har Hege ansvar for dette solidaritetsarbeidet.

– Eg er svært opptatt av å gje støtte til Norsk Folkehjelp; no opplever dei veldig vanskelege tider på grunn av president Trump sitt vedtak om å trekkja USA ut av internasjonalt hjelpearbeid. Mellom anna står Folkehjelpa i fare for å måtta avslutta arbeidet med minerydding og opptrening av mineryddingshundar til dette føremålet i land som Irak og Vietnam. Folkehjelpa gjer ein enorm innsats på mange område rundt om i verda, som er vel verd å støtta.

Forhandlings- og organisasjonsarbeid

Våren er tida for sentrale forhandlingar mellom arbeidsgjevarsida og arbeidstakarorganisasjonane. I år er det eit såkalla mellomoppgjer, og når det er avslutta, skal Hege ha ansvar for å sluttforhandla tre tariffområde.

På LO-kongressen som skal finna stad i no i mai er ho innstillt til å vera dirigent på møtet. Heile 23 forbund med til saman 315 delegatar skal samlast på denne kongressen.

– Det er mykje å halda styr på, men eg har hatt denne jobben før på andre landsmøte og kongressar, så det skal nok gå bra, seier Hege med eit smil.

Kvifor dette engasjementet?

Med så mange ansvarsområde og så mange jern i elden lurer me på kva som gjer at Hege engasjerer seg og brukar livet sitt på dette arbeidet.

– Me treng fagforeiningane fordi mange sterke krefter i samfunnet er opptatt av at individet skal stå i sentrum, og dette meiner eg står i sterk kontrast til felleskapsløysingane som eg synest

er viktige. Me må syta for at samfunnet har eit sikkerheitsnett som er finmaska nok til å fanga opp dei som fell utanfor.

– Vidare er det viktig at me kjempar for å ta vare på partssamarbeidet i arbeidslivet, som er bygd på tillit mellom partane. I Noreg har me relativt små skilnader mellom folk, og fagrørsla er viktig for å halda oppe både tillit og rettferd. Når me står saman, er me sterkare!



I år skal Hege halda 1.mai-tale i Brummunddal, og der kjem ho til å snakka om sjukelønsordninga, kor viktig det er å vera organisert, og sjølvsagt om fellesskapsløysingar.

– Ser du for deg å ha dette arbeidet til du vert pensjonist, eller kjem du til å gå attende til ein industriarbeidarjobb?

– Eg har ein av verdas beste jobbar, og han har etter kvart vorte ein livsstil for meg. Eg held fram så lenge medlemmene i Fellesforbundet vil ha meg, avsluttar Hege Skulstad Espe.