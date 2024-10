Ekstremvêret har no fått namnet «Jakob».

Tysdag sendte Meteorologisk institutt ut tre oransje farevarsel for torsdag. No har to av dei blitt endra til raude varsel.

Det er nedbørsmengda og jord-og flaumskredfaren som no er justert opp for torsdag. I Samnanger-området kan det koma mellom 120 og 180 mm nedbør på 24 timar.

I Kvitingen er det meldt 128 mm nedbør på sjølveste halloween.

Det kraftige regnet skal ta slutt tidleg fredag. Faren for jord- og flaumskred er over fredag ettermiddag.