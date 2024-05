– Dei som ofra livet for oss her ved Fossen bratte, gjorde det ikkje forgjeves, sa ordførar Karl Kollbotn i minnetalen 17. mai.

Allereie i ni-tida starta markeringa av nasjonaldagen i Samnanger. Då samlast kvemmingar og samningar ved minnesteinen over dei som fall ved Fossen bratte under andre verdskrigen. Samnanger-ordførar Karl Kollbotn var mellom dei som heldt minnetale.

– Under tysk angrep sette tre modige menn livet til her i det første krigsåret. Det var: Arne Soldal (28) Lars Vangdal (31) og Sjur Mo (21). Det er ei ære å få heidra desse flotte ungdomane, sa han og heldt fram:;

– Fred er ikkje sjølvsagt i verda i dag. I vårt eige nabolag pågår det krigshandlingar som set preg på alle dei som deltek i kampane. Dei kjempar for landet sitt på lik linje med dei som gav livet her ved Fossen bratte. Lat oss håpa at dei som kjempar i Ukraina også får oppleva eit land i fridom ein dag, på lik linje med oss her i Noreg.