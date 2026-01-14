Det skjedde i 2025

Dette var året då politiet fann hasjplantasjar i Samnanger og det vart starta prøveproduksjon av algar på Solbjørg. Det var også året då ein samning vart ny politidirektør i Noreg og kommunestyret sette ein stoppar for planane om motorsportbane. Her får du eit raskt tilbakeblikk på 2025.

Bossbil sperra vegen til Rødne

Ein bossbil frå BIR sklei i grøfta ved krysset mellom Brendahaugen og Rødne ein torsdag i januar. Sjølv om bilen hadde kjettingar, hamna han utfor vegen på det glatte føret.

– Føraren var på veg for å samla inn matavfall, opplyste leiar for innsamling i BIR, Jan Oddvar Skulstad, til Samningen. Bilen vart ståande i fleire timar før føraren fekk assistanse og vegen kunne opna att.

Drog i gang friluftslivets år

– Frisk luft, og det å koma seg ut og bruka kroppen er viktig å ha fokus på for oss alle, sa ordførar Karl Kollbotn då han opna friluftslivets år under «Kom deg ut»-dagen 18. januar.

I Samnanger gjekk turlaget og speidargruppa i lag om arrangementet. Dei hadde rigga seg til øvst i Nordvika med både telt, bålpanner, ved og pølser – og stod klare til å ta imot dei godt og vel hundre deltakarane då dei kom gåande med ferdig utfylte quiz-skjema i nevane.

Til topps i politiet

Tidleg i 2025 overtok samningen Håkon Skulstad stillinga som politidirektør i Noreg.

– Narkotikaomsetning er drivstoffet til mykje av den organiserte kriminaliteten. Aktiviteten fører til alvorlege lovbrot som vald, utpressing og menneskehandel, sa Skulstad i eit intervju med Samningen.

Fekk statsråden på kyrkjebesøk

I slutten av januar var barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) på vestlandsturné.

Som kyrkjestatsråd rakk ho også innom kyrkja på Ådland, der ho fekk både omvising og innblikk i Samnanger si 800 år lange kyrkjehistorie.

Aker BP la kabel i fjorden

Tidleg i februar starta Aker BP arbeidet med å leggja sjøkabel frå Årskog i Fitjar til Ospevika i Samnanger. Då hadde arbeidet vore planlagt i tre år. I alt skulle det leggjast 255 kilometer kabel mellom Samnanger og olje- og gassplattformene Hugin A og Munin i Nordsjøen.

– Aktiviteten i «kraft frå land»-prosjektet er no på sitt høgaste. Me har rundt 250 personar i arbeid, ca. 100 av dei i Samnanger, opplyste prosjektleiar Tormod Huseby.

I starten av juni vart den første transformatoren frakta frå Bjørkheim til Børdalen.

Dømt til åtte års fengsel

Ein mann med tilknyting til Samnanger vart i februar dømt for kjøp, sal og oppbevaring av fleire hundre kilo hasj.

Retten meinte at vedkomande kunne knytast til eit internasjonalt kriminelt nettverk. I alt stod fem personar tiltalte.

Ankesaka som gjekk for lagmannsretten ut på hausten, førte ikkje fram.

Vraka motorsportbana i Rolvsvåg

I slutten av februar vedtok fleirtalet i kommunestyret å stoppa forslaget om å byggja motorsportbane i Rolvsvåg. Avgjerda skapte sterke reaksjonar, ikkje minst på sosiale medium, der fleire stilte spørsmål om kvifor prosjektet vart skrinlagt før det var ferdig utgreidd.

– Dersom fleirtalet meinte at det mangla svar på viktige spørsmål, kvifor ikkje la utgreiinga gje desse svara. Dette er jo heile poenget med slike prosessar, påpeika Malin Foss-Reistad (H).

Knut Harald Frøland (BL) meinte at det var skapt veldig positivitet rundt anlegget, mens dei negative sidene var neglisterte.

– Me kunne ikkje ignorera reaksjonane frå nærområdet, forklarte han.

Starta nytt herrelag

Førre gong Samnanger hadde eit herrelag i fotball var i 2017, men i 2025 braka det laus igjen – til glede for fotballinteresserte samningar.

Snømangel i Eikedalen

Berre fem av åtte skitrekk var i drift i Eikedalen i midten av februar.

– Det er ikkje noko stas å driva skisenter med det vêret me har hatt i år. Kvar gong me har fått snø, har det kome regn like etter, sa dagleg leiar Fredrik Tønjum til Samningen.

På grunn av mildvêret vart skisesongen halvert samanlikna med eit normalår.

Politiet fann hasjplantasjar

To norske menn i 30-åra vart i byrjinga av mars sikta for å ha dyrka hasj i Samnanger. Under ein politiaksjon vart det avdekka to mindre hasjplantasjar.

– Det er ikkje snakk om eit veldig stort kvantum, men det er nok til å bli rekna som eit grovt narkotikabrotsverk, fortalde politiadvokat André Jakobsen til Samningen.

Heidra for langvarig innsats

Då langrennsgruppa runda av skisesongen med premieutdeling i Hagabotnane i april, var det éin person det blei sett ekstra pris på. Vigleik Tysseland (oppe t.v.) vart heidra med sølvfat for over 30 år med styreverv og leiarroller i laget.

Seinare på våren vart Øyvind Røen (Sp) tildelt KS sinmedalje for 26 års teneste i kommunestyret.

Store skadar på nytt bygg

I april vart nybygget til Skottabakken bufellesskap tømt for bebuarar som følgje av vasslekkasje. Dei første tendensane til fukt vart registrerte allereie i 2023, men skal ikkje ha vorte kopla til ein

mogeleg konstruksjonsfeil i taket før mykje seinare. Då hadde vatnet spreidd seg og gått ned i veggane. Tidleg i 2025 tok kommunen affære og la presenning over heile bygget. Seinare på året vedtok kommunestyret å gå til søksmål mot entreprenøren.

Over 60 bygningar kan ryka med

Bygginga av den planlagde tunellen under Kvamskogen vil få enorme konsekvensar for både landskap, innbyggjarar og hytteeigarar i Eikedalen. Eitt bustadhus, 28 hytter og 33 andre bygningar må truleg rivast eller innløysast for å gjennomføra prosjektet, skreiv Samningen i byrjinga av mai.

I høyringsrunden ut på hausten kom det inn nær 90 merknader. Mellom dei som reagerte var Statsforvaltaren, som kravde endring på fleire punkt for å unngå motesegn.

Mellom dei beste på friluftsliv

– At Samnanger skulle hamna så høgt hadde eg ikkje venta, sa styreleiar i turlaget, Vibeke Raae, utpå vårparten.

Med ein delt sjetteplass låg Samnanger heilt i toppsjiktet på Friluftsbarometeret, ei kåring der alle dei 357 kommunane i landet var vurderte.

Starta prøveproduksjon av algar

I juni var det nye selskapet Algel AS i gang med å prøva ut algeproduksjon i sjøen på Solbjørg.

– I Samnanger-målestokk vil dette kunna bli ein betydeleg arbeidsplass, sa styreleiar og medeigar i Algel AS, Gunnar Utskot (biletet), til Samningen.

Han håpa at selskapet skulle koma i gang med bygginga av eit storskala algeproduksjonsanlegg i Samnangerfjorden til våren.

– Her snakkar me i alle fall om eit tosifra tal arbeidsplassar, når anlegget er i full drift, meinte han.

Skulekorpset tok førsteplass

– Dette var kjempegøy! Det er frykteleg mange gode korps i Hordaland, så dei hadde verkeleg noko å bryna seg på, sa leiar i Samnanger skulemusikklag, Shirin Kvernes Khadoor, då dei lokale musikarane gjekk til topps i 2. divisjon i Hordablæsten i mars.

Hovudkorpset til Samnanger fekk 96 poeng, medan Os på 2. plass fekk to poeng mindre.

Feira skeiv kjærleik

Laurdag 28. juni vandra stolte samningar i Pride-parade frå Nordbygda grendahus til Bjørkheim for femte år på rad.

– I Samnanger er me alle litt redde og skeptiske. Me er redde for å seia noko feil – og trekkjer oss unna. Her er Pride-markeringa viktig, sa Ap-politikar Gunn Østvik Petersen i sin apell.

Skreiv bok om det ekstreme

I starten av august slapp samningen Øyvind Strømmen si sjuande bok. Den lokale forfattaren dykka på nytt ned i den europeiske ytre høgreverda.

– Ytterleggåande idear som ein før berre fann i obskure internettmiljø, har no vorte stovereine og funne vegen inn i parlament i Europa, sa Strømmen då boka «Hat» vart omtalt i Samningen.

– Eg fryktar ei svekking av media, domstolane og rettane til minoritetar, fortalde han.

Full klaff for Gullspretten

Til og med vêret var på arrangørane si side då det ferske motbakkeløpet Gullspretten blei arrangert for aller første gong i august. I konkurranseklassen var det 55 startande.

Førstemann til Gullfjellstoppen var arrangøren sjølv, Joel Dyrhovden frå Samnanger IL. Totalt hadde løpet 173 deltakarar, frå barneskulealder til nærmare 80 år.

Turistbuss sette seg fast

Siste laurdagen i august køyrde ein polskregistrert turistbuss i grøfta då han prøvde å koma ned Hagabakkane.

– Etter det eg forstår må Hagaåstunellen ha vore stengt, og så har GPS-en i bussen vist vegen om Tveit og Hagabotnane som omkøyringsrute i staden for vegen om Tysse, sa Sigmund Dyrhovden til Samningen.

Han melde frå til Vegtrafikksentralen, som varsla politiet. Etter nokre timar var bergingsbil på plass, slik at bussen kunne koma laus.

Campingplass lagt ned

Etter over 60 års drift stengde Gaupholm Camping dørene frå 1. september.

– Alt har si tid, meinte Bjarne Solberg, som hadde drive tilbodet saman med kona dei siste 20 åra.

Lerøy satsa på lukka anlegg

Lerøy Sjøtroll ønskjer å etablera fleire store, lukka oppdrettsmerdar i fjorden utanfor Sagen. Selskapet satsar på teknologi som skal hindra rømming, lakselus og forureining, skreiv Samningen i september.

Formannskapet gav fritak frå kravet om reguleringsplan, noko som skapte sterke reaksjonar hos naboane. Også Statsforvaltaren meinte at plankravet måtte stå fast, medan Fiskeridirektoratet var av motsett oppfatning.

Rusta opp kulturminne

I løpet av sommaren og hausten brukte Eviny Fornybar AS 2,5 millionar kroner på å rehabili-

tera ingeniørhytta og brakka ved Svartavatnet.

– Bygningane har kulturhistorisk verdi, og står att som minne etter utbygginga av Samnangervassdraget tidleg på 1900-talet, forklarte prosjektkoordinator Arne Jørgensen.

Avvikla bestillingsskyssen

«Passasjerane som nyttar bestillingstransporten i Samnanger, dekkjer mindre enn ti prosent av det tenesta kostar. Resten blir betalt av kommunen og fylket. No vil rådmannen avvikla ordninga», skreiv Samningen i slutten av august.

Tilbodet hadde då vore i drift i om lag eit år. Politikarane nølte, men vedtok seinare på året å avslutta prosjektet.

Set av plass til over 100 bustader

Forslaget til ny områdereguleringsplan for Bjørkheim opnar for omfattande bustadbygging, fortalde Samningen i oktober.

I vurderingane som ligg til grunn for planen er det rekna med eit potensial på mellom 70 og 90 bueiningar på den skogkledde halvøya Klubben. I tillegg kan det vera plass til mellom 20 og 35 bueiningar i resten av planområdet, opplyste kommunalsjef Veronika Skiftesvik Natås då planen vart lagt ut på høyring.

Opna nytt kraftverk

18 år etter at NVE første gong gav konsesjon til utbygginga av Smådalselva på Tysse, kom kraftverket i drift.

– Me har venta lenge, men i juni kunne me sleppa vatn på turbinen. Sidan har me levert straum på nettet, fortalde administrerande direktør i Småkraft AS, Terje Vedeler, til Samningen.

Kraftverket produserer straum til rundt 550 husstandar. Den offisielle opninga skjedde 28. oktober.

Nytt tilbod til lokal ungdom

Ein kommunal ungdomsklubb såg dagens lys i 2025. Sjølv om ungdomsrådet ønskte seg eit tilbod på Bjørkheim, valde fleirtalet i kommunestyret å satsa på opprusting av det tidlegare ungdomshuset Nordborg. Medan arbeidet pågår der, er klubben å finna i biblioteket.

– Eg er her for å treffa vener, fortalde Sarah Rivania Garcez-Muggerud då Samningen var innom i november.

Glad for pengar til sportshall

I desember vedtok kommunestyret å garantera for inntil 50 millionar kroner for å få realisert den planlagde sportshallen i Hagabotnane. Det utgjorde ei dobling av det kommunale bidrag til prosjektet. Leiar i Samnanger idrettslag, Morten Fossmark, var både glad og takknemleg.

– No kan me forhåpentlegvis realisera hallen. Målet er å starta bygginga i løpet av våren, opplyste han.

Idrettslaget håpar på 15 millionar kroner frå eksterne gjevarar.

Lyst å lesa fleire saker frå 2025, eller frå åra før?

Her kan du søka i Samningen sitt arkiv.