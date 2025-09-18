Musikk til trøyst og glede

– Søndag skal me ha jubileumsgudsteneste for Haga kyrkje og då må me ha litt ekstra fin musikk. Me prøver å mønstra ei barnegruppe som skal syngja, og det blir også solist og band. Eg gler meg veldig. Dette blir jo min introduksjon til kyrkjelyden og lokalsamfunnet.

57-åringen, som er busett på Frekhaug i Alver kommune, tok fatt på den nye jobben i byrjinga av denne månaden og har så langt hatt både andakt med song og spel på Samnangerheimen, og salmekveld i kyrkja på Ådland.

Børs og katedral

Olav Hugaas har fireårig kyrkjemusikk-utdanning.

– Eg starta med å spela klaver, så eg er kanskje meir pianist enn organist, seier han og fortel at i byrjinga gjekk han hos pianist og klaverpedagog Jiri Hlinka, som har vore Leif Ove Andsnes sin lærar. Seinare har han òg studert privat med pianist Audun Kayser.

Hugaas har også utdanning innan informatikk og matematikk, og i tillegg til den halve stillinga som kantor i Samnanger, jobbar han som IT-konsulent.

– Så eg har éin fot i børs og éin i katedral. Men me treng alle typar jobbar i eit samfunn, og kan jo seia at ein tener Gud uansett, legg han til med eit smil.

– Musikk er som å pusta

– Kvifor hadde du lyst til å jobba i Samnanger?

– Eg kom hit fordi eg håpar eg kan gjera ein forskjell, og sjølvsagt fordi eg elskar å spela. Eg forstod at det var eit behov her, og vil gjerne bidra. Så eg håpar dette blir gjevande, både for meg sjølv og dei eg skal jobba for. Det skal også bli godt å få bruka musikkutdanninga mi.

Hugaas har jobba som kantor tidlegare òg. I dei seinare åra har det vore mest frilansjobbing som musikar, i tillegg til den faste IT-jobben.

– No vil eg gje jarnet her og droppa frilanstilværet. Og på eit tidspunkt kan det vel henda eg tenkjer at det er nok IT. Ikkje med det første, men eg ser for meg at IT kan eg halda på med til eg når pensjonsalder, men spela vil eg gjera til eg er åtti. Musikk er som å pusta for meg, noko eg må gjera.

Liten stillingsprosent

I eit intervju i Samningen i januar uttalte kyrkjeverje Berit Steensen at midlane kyrkja får frå kommunen ikkje held til meir enn ei 50 % kantor-stilling. Om dette hadde endra seg, kunne det vore aktuelt å auka stillingsprosenten, antyda ho då.

– Kva tenkjer du om at stillinga her er på berre 50 %?

– Eg opplever å ha ein lydhøyr og flink sjef i Berit Steensen. Slik det er no må eg først og fremst ivareta gudstenester og andre kyrkjelege handlingar. Elles tenkjer eg at eg vil bruka mest mogleg tid til musikk og minst mogleg til møte og administrasjon.

Det er fleire som melder inn ønske no når ny kantor er på plass, fortel han. Barnekor og vaksenkor er blant det folk kan tenkja seg.

– Det er opp til kyrkjelyden kva me kan få til.

Eg kom hit fordi eg håpar eg kan gjera ein forskjell, og sjølvsagt fordi eg elskar å spela.

Famnar breitt musikalsk

Konsertar er også ein viktig del av kantorstillinga. Hugaas vil gjerne bidra sjølv, spela i lag med lokale krefter og henta impulsar utanfrå. Dette er noko han ser fram til.

Blant arrangementa som er under planlegging er ein julekonsert med Hardanger Big Band, som også besøkte Haga kyrkje i 2023.

Samnanger-kantoren spelar sjølv fast i storband og innimellom i mindre jazzband. Han trakterer mange ulike instrument, og er oppteken av ulike sjangrar, frå jazz og rock til salmar og viser.

– Så eg håper at eg famnar så breitt at eg kan ivareta mange ønske.

Terapi

Kva han vil med musikken, er noko som har endra seg med åra, fortel Olav Hugaas.

– Som ung ville eg bli verdsmeister, og det viktigaste var å vera flink. No er eg mest opptatt av å gje glede og trøyst, og å stemma sinnet til andakt med musikken min. Viss eg kan oppnå det, blir eg glad. Musikken si terapeutiske kraft er godt dokumentert, og eg har veldig sterk tru på den.

Førstkomande søndag er det tid for glede, og for å feira at kyrkja på Haga er tretti år.

– Eg synest det er fantastisk at denne kyrkja er bygd på dugnad og ved hjelp av gåver, seier Hugaas, før han rundar av med litt praktisk informasjon om jubileet:

– Dei borna som har lyst til å vera med og syngja på jubileumsgudstenesta, kan berre møta opp på søndag. Det skal også vera ei øving på torsdag, som dei kan koma på om dei har lyst.