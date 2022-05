Strålande feiring av nasjonaldagen

Etter to år med korona-restriksjonar kan 17. mai endeleg feirast slik me er vane med. Og ei flottare ramme rundt markeringa kunne me knapt fått. Strålande sol, vaiande flagg og born og vaksne i sin finaste stas set sitt preg på feiringa. Men uroa i Europa kastar lange skuggar, og gjer at mange set ekstra pris på fridomen og grunnlovsdagen i år.