Høgste smittetalet så langt

Tre av smittetilfella er på 6. trinn på barneskulen og representerer smittefare, opplyser kommunen på heimesidene sine i dag, måndag 24. januar. Dette vert rekna som eit smitteutbrot, og det er difor sett i verk jamleg testing to gonger i veka på klassetrinnet.

I tillegg er det andre enkelståande tilfelle både på barne- og ungdomsskulen. Dei representerer ikkje smitteutbrot, og det er difor ikkje sett i verk jamleg testing i samband med desse.

Kommunen ber om at born som har symptom held seg heime og testar seg. Alle andre bør møta på skulen som vanleg.

Det er ingen smittetilfelle i barnehagane som skulle utgjera smitterisiko der.

Stigande trend

Smittetrenden i Samnanger er framleis stigande. Måndag viser oversikta til FHI at vår kommune ligg som nummer elleve av 43 kommunar i Vestland når det gjeld smitte målt i høve til folketalet. Samnanger har no 1636,7 smitta per 100.000 innbyggjarar. Til samanlikning var talet 1077,8 då kommunen låg på smittetoppen i byrjinga av desember i fjor. Per i dag er det Stryn som toppar oversikta med 3078,2.

Sidan mars 2020 er det påvist totalt 137 smitta med opphaldsadresse i Samnanger. Kommunen ber om at alle som testar positivt på sjølvtest melder frå til koronatelefonen.