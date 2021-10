Nytt smittetilfelle i Samnanger

Dette opplyser kommunen på nettsidene sine. Det dreier seg om ein person i aldersgruppa 40-50 år. Smittevegen er ukjent og smittesporing utført.

Ingen personar er sette i karantene. Då meldinga gjekk ut onsdag føremiddag, var heller ingen institusjonar, verksemder, arbeidsplassar eller arrangement i Samnanger berørte.

Kommunen vil ikkje utelukka at det kan koma fleire smitta dei næraste dagane, men meiner det er lite sannsynleg at det er ukontrollert smitte i Samnanger slik situasjonen ser ut no.